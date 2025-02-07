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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1851 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1851 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1851 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 215,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1851 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62535 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 9 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - January 8, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - January 8, 2015
Продавец Heritage
Дата 8 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - November 21, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - November 21, 2013
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2013
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - April 11, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Heritage - April 11, 2013
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 6, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1851 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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