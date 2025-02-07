Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1851 года WW (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 215,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1851 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62535 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 9 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2013
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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