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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1851 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1851 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1851 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 25 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • Creusy Numismatique (1)
Великобритания 2 пенса 1851 на аукционе Coinhouse - December 16, 2017
Великобритания 2 пенса 1851 на аукционе Coinhouse - December 16, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1851 на аукционе Coinhouse - June 17, 2017
Великобритания 2 пенса 1851 на аукционе Coinhouse - June 17, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1851 на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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