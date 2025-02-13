Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1851 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 484,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 3600 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- DNW (3)
- Heritage (1)
- NOONANS (1)
- St James’s (3)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
3653 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск