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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1851 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1851 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1851 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 484,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 3600 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
3653 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1851 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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