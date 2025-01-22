Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1851 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 470,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2426 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1500 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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