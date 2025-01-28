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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1851 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1851 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1851 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4595 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 150 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1851 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1851 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1851 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1851 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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