flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/4 фартинга 1851 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/4 фартинга 1851 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/4 фартинга 1851 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,215,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/4 фартинга
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 фартинга 1851 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 120 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/4 фартинга 1851 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 фартинга 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1851 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом 1/4 фартинга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть