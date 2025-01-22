Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/4 фартинга 1851 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,215,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/4 фартинга
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 фартинга 1851 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 120 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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