Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1851 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1851 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2413 проданному на аукционе London Coins LTD за 380 GBP. Торги состоялись 1 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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