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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1868 года Медно-никель - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 фартинга 1868 года Медно-никель - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1100 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF62 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1125 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1868 на аукционе Spink - January 24, 2007
Продавец Spink
Дата 24 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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