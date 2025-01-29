Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1100 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- NOONANS (1)
- Spink (1)
- St James’s (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF62 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 фартинга 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск