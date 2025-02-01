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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1868 WW Герб
Средняя цена 830 $
Продажи
0 171

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1868 WW Готическая
Средняя цена 730 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1868
Средняя цена 280 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
6 пенсов 1868
Средняя цена 290 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1868
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1868
Средняя цена 280 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1868
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1868
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1868
Средняя цена 500 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1868
Средняя цена 190 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Фартинг 1868
Средняя цена 65 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1868
Средняя цена
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1868 Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1868
Средняя цена 70 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1868 Медно-никель
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1868
Средняя цена 980 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1868 Медно-никель
Средняя цена 980 $
Продажи
0 6
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