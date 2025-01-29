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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1868 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,462,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1868 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 800 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Великобритания 3 пенса 1868 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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