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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1868 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,069,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1868 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1868 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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