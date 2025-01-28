Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1868 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,069,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1868
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1868 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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