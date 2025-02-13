Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/4 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/4 фартинга
- Год 1868
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
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