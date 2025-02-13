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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/4 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 1/4 фартинга 1868 года Медно-никель - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/4 фартинга 1868 года Медно-никель - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/4 фартинга
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Spink - January 24, 2007
Продавец Spink
Дата 24 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/4 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 фартинга 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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