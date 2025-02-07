flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1868 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1868 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Veilinghuis Eeckhout bvba

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1868 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 397 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Eeckhout (1)
Великобритания 2 пенса 1868 на аукционе Eeckhout - November 12, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 12 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1868 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть