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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/3 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/3 фартинга
  • Год 1868
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/3 фартинга 1868 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 фартинга 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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