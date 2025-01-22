Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/3 фартинга 1868 года. Медно-никель (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/3 фартинга
- Год 1868
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1868 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?
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