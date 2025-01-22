Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1842 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 602,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1842
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1339 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
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