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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1842 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 602,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1339 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (3)
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 24, 2019
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе GGN - May 13, 2006
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 6 пенсов 1842 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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