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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1842 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1842 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1842 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1842 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 58 USD
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1842 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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