Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1842 года WW (Великобритания, Виктория)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1842
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1842 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 58 USD
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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