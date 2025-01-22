Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1842 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1842
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4327 проданному на аукционе Auction World за 13500 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
Где продать?
Для продажи Пенни 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск