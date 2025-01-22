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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1842 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4327 проданному на аукционе Auction World за 13500 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1842 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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