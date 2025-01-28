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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1842 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,869,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 200 USD. Торги состоялись 21 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (2)
  • Spink (1)
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Davissons Ltd. - July 21, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Spink - April 15, 2004
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Великобритания 1-1/2 пенса 1842 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 января 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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