Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1842 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1842
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4576 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1610 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
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