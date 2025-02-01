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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1842 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1842 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1842 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4576 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1610 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1842 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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