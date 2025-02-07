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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1839 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1839 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1839 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.

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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 525 USD
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
832 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 3 пенса 1839 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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