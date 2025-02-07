Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1839 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1839
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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