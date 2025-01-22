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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1839 W. WYON Уна и Лев
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
Соверен 1839 WW Герб
Средняя цена 4900 $
Продажи
1 223
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1839
Средняя цена
Продажи
0 110

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1839 W. WYON
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW "WW" выпуклые
Средняя цена 840 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW "WW" вдавленные
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1839 WW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1839 Без "WW"
Средняя цена 160 $
Продажи
1 188
Аверс
Реверс
6 пенсов 1839
Средняя цена 430 $
Продажи
1 132
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1839
Средняя цена 90 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1839 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1839
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пенса 1839
Средняя цена 280 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1839
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1839
Средняя цена 140 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Пенни 1839
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1839 WW
Средняя цена
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1839 WW
Средняя цена
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Фартинг 1839 WW
Средняя цена 210 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1839
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1839
Средняя цена 120 $
Продажи
0 43
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