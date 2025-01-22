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Великобритания
1839
Великобритания
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1839
Монеты Великобритании 1839 года
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Золотые монеты
5 фунтов 1839 W. WYON Уна и Лев
Средняя цена
44000 $
Продажи
0
139
Соверен 1839 WW Герб
Средняя цена
4900 $
Продажи
1
223
1/2 соверена 1839
Средняя цена
—
Продажи
0
110
Серебряные монеты
1 крона 1839 W. WYON
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
84
1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW
"WW" выпуклые
Средняя цена
840 $
Продажи
0
84
1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW
"WW" вдавленные
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
32
1 шиллинг 1839 WW
Средняя цена
170 $
Продажи
0
45
1 шиллинг 1839
Без "WW"
Средняя цена
160 $
Продажи
1
188
6 пенсов 1839
Средняя цена
430 $
Продажи
1
132
4 пенса (1 Грот) 1839
Средняя цена
90 $
Продажи
1
48
4 пенса (1 Грот) 1839
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
52
4 пенса (1 Грот) 1839
Средняя цена
55 $
Продажи
0
6
3 пенса 1839
Средняя цена
280 $
Продажи
0
16
2 пенса 1839
Средняя цена
—
Продажи
0
5
1-1/2 пенса 1839
Средняя цена
140 $
Продажи
0
23
Пенни 1839
Средняя цена
110 $
Продажи
0
5
Медные монеты
Пенни 1839 WW
Средняя цена
—
Продажи
0
71
1/2 пенни 1839 WW
Средняя цена
—
Продажи
0
65
Фартинг 1839 WW
Средняя цена
210 $
Продажи
0
137
1/2 фартинга 1839
Средняя цена
110 $
Продажи
0
28
1/4 фартинга 1839
Средняя цена
120 $
Продажи
0
43
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Великобритания
Период
1660-1936
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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