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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1839 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1839 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1839 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,125

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе NOONANS за 120 GBP. Торги состоялись 13 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе New York Sale - January 16, 2025
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2025
Сохранность PF65 NGC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 700 NOK
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1839 на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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