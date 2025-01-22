Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1839 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,125
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1839
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе NOONANS за 120 GBP. Торги состоялись 13 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 700 NOK
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