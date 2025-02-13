Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1839 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1839
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 155000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
1057 $
Цена в валюте аукциона 155000 JPY
Где продать?
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