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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1839 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1839 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1839 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 155000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе New York Sale - January 16, 2025
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2025
Сохранность PF65 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
1057 $
Цена в валюте аукциона 155000 JPY
Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 2 пенса 1839 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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