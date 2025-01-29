Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1839 года WW. "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)
Разновидность: "WW" вдавленные
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1839
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1839 года со знаком WW. "WW" вдавленные. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1008 проданному на аукционе London Coins LTD за 11500 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2016.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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