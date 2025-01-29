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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1839 года WW. "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)

Разновидность: "WW" вдавленные

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1839 года WW "WW" вдавленные - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1839 года WW "WW" вдавленные - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1839 года со знаком WW. "WW" вдавленные. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1008 проданному на аукционе London Coins LTD за 11500 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
4797 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
2423 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Coin Cabinet - September 26, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Nihon - June 1, 2018
Продавец Nihon
Дата 1 июня 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1839 WW на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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