Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1839 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 1,230
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1839
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1839 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30317 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56400 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность PF61 PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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