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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1839 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1839 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1839 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 1,230

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1839 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30317 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56400 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе New York Sale - January 16, 2025
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2025
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность PF61 PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - September 28, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - April 3, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1839 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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