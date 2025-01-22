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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1839 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1839 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1839 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1839
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1839 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Taisei (1)
Великобритания Пенни 1839 на аукционе New York Sale - January 16, 2025
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2025
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1839 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания Пенни 1839 на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
853 $
Цена в валюте аукциона 125000 JPY
Великобритания Пенни 1839 на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1839 на аукционе Heritage - January 10, 2019
Великобритания Пенни 1839 на аукционе Heritage - January 10, 2019
Продавец Heritage
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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