Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1875 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,311,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1875
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1875 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Spink UK за 400 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2013
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Где продать?
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