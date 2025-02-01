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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1875 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1875 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1875 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,311,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1875
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1875 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Spink UK за 400 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Heritage - July 11, 2013
Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Heritage - July 11, 2013
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2013
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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