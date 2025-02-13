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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1875 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1875
Средняя цена 700 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1875
Средняя цена 320 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1875 WW Готическая
Средняя цена 440 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1875
Средняя цена 140 $
Продажи
2 64
Аверс
Реверс
6 пенсов 1875
Средняя цена 230 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1875
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1875
Средняя цена 45 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1875
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1875
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1875
Средняя цена 230 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
Пенни 1875 H
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1875
Средняя цена 110 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1875 H
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Фартинг 1875
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фартинг 1875 H
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
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