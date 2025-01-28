Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1875 года H (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,254,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1875
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1875 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Auction World за 200000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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