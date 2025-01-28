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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1875 года H (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1875 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1875 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,254,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1875 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Auction World за 200000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - September 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - September 13, 2018
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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