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Фартинг 1875 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1875 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1875 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 713,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1875
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1875 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 600 GBP. Торги состоялись 27 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Davissons Ltd. - July 21, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Heritage - April 26, 2018
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Heritage - April 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Davissons Ltd. - September 20, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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