Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1875 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 713,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1875
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1875 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 600 GBP. Торги состоялись 27 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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