flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1875 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1875 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1875 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 516,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1875
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1875 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 17 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (1)
  • Coin Cabinet (2)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (3)
  • Künker (2)
  • London Coins (2)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 1, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Heritage - November 14, 2019
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Heritage - November 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Stack's - August 14, 2012
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 соверена 1875 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1875 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 соверена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть