Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1875 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 516,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1875
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1875 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 17 сентября 2024.
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Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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