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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1875 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1875 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1875 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,431,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1875 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2884 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 160 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Spink - June 27, 2016
Продавец Spink
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1875 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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