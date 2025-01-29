Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1875 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,431,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1875
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1875 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2884 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 160 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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