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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1863 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1863 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1863 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 954,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1863 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1863 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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