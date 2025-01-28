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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1863 WW Герб Без номера
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 211
Аверс
Реверс
Соверен 1863 WW Герб Номер под бантом
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
Соверен 1863 Герб 827 на усечении. Без номера
Средняя цена 12000 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
Соверен 1863 Герб 827 на усечении. Номер под бантом
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1863 Без номера
Средняя цена 560 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1863 Номер под щитом
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1863 WW Готическая
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1863 WW Готическая Гладкий гурт
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1863
Средняя цена 260 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1863
Средняя цена 510 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1863
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1863
Средняя цена 280 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1863
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1863
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1863
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1863
Средняя цена 140 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
Фартинг 1863
Средняя цена 200 $
Продажи
0 38
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