Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера (Великобритания, Виктория)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность AU (9) XF (2) VF (9) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF20 (1) Сервис PCGS (5) NGC (7)