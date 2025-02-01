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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: 827 на усечении. Без номера

Аверс монеты - Соверен 1863 года "Герб" 827 на усечении Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1863 года "Герб" 827 на усечении Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
Цена
28800 $
Цена в валюте аукциона 28800 USD
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 15, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 15 мая 2017
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Numisor - October 21, 2016
Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе CNG - January 9, 2006
Продавец CNG
Дата 9 января 2006
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе NOONANS - February 19, 2025
Продавец NOONANS
Дата 19 февраля 2025
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1863 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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