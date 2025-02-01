Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: 827 на усечении. Без номера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
Цена
28800 $
Цена в валюте аукциона 28800 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 15 мая 2017
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
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Для продажи Соверен 1863 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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