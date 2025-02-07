flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1863 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1863 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1863 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 859,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1863 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DNW (5)
  • Heritage (2)
  • InAsta (1)
  • London Coins (7)
  • NOONANS (3)
  • Spink (8)
  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1863 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1863 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть