Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1863 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 859,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1863 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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