Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1863 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 515,949,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1863 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51820 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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