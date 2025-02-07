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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1863 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1863 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1863 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 515,949,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1863 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51820 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Davissons Ltd. - June 7, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - January 8, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1863 на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

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