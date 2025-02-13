Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе St James’s Auction за 31000 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.

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