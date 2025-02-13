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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: 827 на усечении. Номер под бантом

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Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе St James’s Auction за 31000 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
41990 $
Цена в валюте аукциона 31000 GBP
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
20318 $
Цена в валюте аукциона 15000 GBP
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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