Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: 827 на усечении. Номер под бантом
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб". 827 на усечении. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе St James’s Auction за 31000 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
41990 $
Цена в валюте аукциона 31000 GBP
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
20318 $
Цена в валюте аукциона 15000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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