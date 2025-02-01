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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1863 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1863 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1863 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1863 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Pesek Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2024.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (1)
Великобритания Пенни 1863 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1863 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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