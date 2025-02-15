Соверен 1863 года WW "Герб". Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб" со знаком WW. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность UNC (27) AU (14) XF (39) VF (59) F (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (8) MS61 (9) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) Сервис NGC (29) PCGS (7)

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