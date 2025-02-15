Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1863 года WW "Герб". Номер под бантом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под бантом
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб" со знаком WW. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 145000 JPY
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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