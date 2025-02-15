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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1863 года WW "Герб". Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под бантом

Аверс монеты - Соверен 1863 года WW "Герб" Номер под бантом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1863 года WW "Герб" Номер под бантом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1863 года "Герб" со знаком WW. Номер под бантом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Soler y Llach - November 8, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 145000 JPY
Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1863 WW "Герб" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Соверен 1863 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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