Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1863 года. Номер под щитом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под щитом
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1863 года. Номер под щитом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе SINCONA AG за 5750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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