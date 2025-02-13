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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1863 года. Номер под щитом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под щитом

Аверс монеты - 1/2 соверена 1863 года Номер под щитом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1863 года Номер под щитом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1863 года. Номер под щитом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе SINCONA AG за 5750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе UBS - September 16, 2002
Продавец UBS
Дата 16 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе HIRSCH - February 13, 2025
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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