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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1863 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

Аверс монеты - 1/2 соверена 1863 года Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1863 года Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,572,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1863 года. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе St James’s Auction за 1500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1863 на аукционе Coin Cabinet - November 24, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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