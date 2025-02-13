Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1863 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,572,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1863 года. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе St James’s Auction за 1500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Attica Auctions (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coin Cabinet (8)
- DNW (3)
- Goldberg (3)
- Heritage (4)
- HIRSCH (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- London Coins (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (4)
- Spink (2)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
- WAG (2)
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск