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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1863 года "Готическая" со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2620 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 24150 USD. Торги состоялись 24 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
2714 $
Цена в валюте аукциона 1750 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 NGC
Цена
7050 $
Цена в валюте аукциона 7050 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

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