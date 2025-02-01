Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1863 года "Готическая" со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2620 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 24150 USD. Торги состоялись 24 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
2714 $
Цена в валюте аукциона 1750 GBP
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 NGC
Цена
7050 $
Цена в валюте аукциона 7050 USD
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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