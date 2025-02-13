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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 939,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1863
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1863 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
889 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VG
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1863 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1863 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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