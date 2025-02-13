Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1863 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 939,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1863
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1863 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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