flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1852 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1852 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1852 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1852
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1852 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (3)
  • Katz (1)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (3)
  • Pruvost (1)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Pruvost - May 30, 2021
Продавец Pruvost
Дата 30 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1852 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1852 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть