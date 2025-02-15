Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1852 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1852
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1852 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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