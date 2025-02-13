flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1852 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1852 WW Герб
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 343
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1852
Средняя цена 970 $
Продажи
0 46

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1852 WW Готическая
Средняя цена 620 $
Продажи
1 202
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1852
Средняя цена 290 $
Продажи
2 80
Аверс
Реверс
6 пенсов 1852
Средняя цена 240 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1852
Средняя цена 500 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1852
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1852
Средняя цена 850 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1852
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1852
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1852 WW
Средняя цена 200 $
Продажи
1 34
Аверс
Реверс
Фартинг 1852 WW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1852
Средняя цена 170 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1852
Средняя цена 120 $
Продажи
0 67
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть