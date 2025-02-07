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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1852 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1852 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1852 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1852
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1852 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Spink UK за 3200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 48000 JPY
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VG
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1852 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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