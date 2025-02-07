Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1852 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1852
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1852 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Spink UK за 3200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 48000 JPY
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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