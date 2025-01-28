Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1852 года WW (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 823,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1852
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1852 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2821 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 240 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Где продать?
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