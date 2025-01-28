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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1852 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1852 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1852 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 823,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1852
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1852 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2821 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 240 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1852 WW на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания Фартинг 1852 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Фартинг 1852 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Великобритания Фартинг 1852 WW на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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