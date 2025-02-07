flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1852 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1852 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1852 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1852
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Пенни 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1852 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть