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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1873 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1873 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1873 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,059,999
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1873
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1873 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Продавец InAsta
Дата 9 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1873 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

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