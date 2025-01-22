Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1873 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,059,999
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1873
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1873 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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